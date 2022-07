【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)國際機場週二發生的持刀傷人案,當局指傷人的男子疑似有精神問題。

涉案的48歲傷人男子Samuel Day,週二凌晨5時左右於舊金山國際機場3號客運大樓的行李輸送帶區,用刀刺傷23歲的機場員工。

警方指,Samuel Day疑似有精神問題,有目擊者指Samuel Day當時拿著一把刀,在行李輸送帶區跑來跑去,然後突然刺傷機場員工。

該名員工傷口深2英吋,無生命危險。

原定於週三的初步傳訊,檢察方指Samuel Day生病,未能提堂應訊,將聆訊押後至週四,他的保釋金為10萬元。

