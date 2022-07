7名華裔事主報稱遭匪徒從Citibank戶口轉走存款（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

繼早前東灣一名華裔女子的Citibank銀行戶口懷疑遭到入侵,被匪徒轉走2500元後,再有最少7名華裔事主的Citibank戶口被人匯走金錢,其中一個事主更被轉走17萬。

其中一個女事主鄭螢說,她收到一個詐騙短訊,打開了一個偽裝Citibank的網站,她當下非常害怕,之後收到任何訊息,她都不會再打開。

直至3月與Citibank聯絡,才發現她戶口中已經被人用電匯將8萬2千元轉走,雖然成功追回3萬多元,但仍欠4萬多元,已去信要求賠償,目前仍沒有取回金錢。

鄭螢說:「銀行一個大機構,我信任你才存這麼多錢在銀行,沒有理由我失去了金錢,你卻不當作一回事。」

她亦指,有美國銀行戶口的朋友指,銀行於他們匯款前會作出確認。

鄭螢說:「超過3千元都要問,你是不是要核實、核對那個人,是真的是他轉錢,他親自通知你然後作出確認,發信息也好、打電話也好,你確認是我才可以轉走。」

另外一個男事主陳健樓,於去年11月被騙徒以兩次電匯總共轉走約17萬2千元,他即時報警及通知Citibank,Citibank於4月以沒有做足安全措施,拒絕他的賠償要求,他正上訴當中。

他指自己不懂得電匯,不明為什麼Citibank說是他的錯。

陳健樓說:「我給了你錢,你應該保障我的錢,如果我租車給你,你把窗戶打開、留下車匙,然後車被偷了,這是我的錯嗎?」

對於失去了的錢,他很大信心會追回。

鄭螢說:「因為我沒有錯,如果我取不回,這個美國是沒有法治的,這不是我的錯,也許這是我的錯,因為我存錢在Citibank,我不應該這樣做。」

另一方面,財經專家林修榮接受本台訪問,認為Citibank作為最後一關的把守,做法是不負責任。

林修榮說:「這些電匯是有UCC的規例,第4A 201及202條說得很清楚,銀行的責任是什麼,因為銀行做生意,讓人開戶口,存一大筆錢,你不能夠說,總之有指示進來,我就把錢發出,有什麼事是貴客自理,這是不合法亦是不合理的做法。」

他目前正幫助苦主去向Citibank追討,形容對方作為大企業,自己只是一個市民,情況好像大衛對抗巨人哥利亞。

他指Citibank可以完全不理會他,但會盡量繼續幫助苦主,希望Citibank聆聽民意,不需將事帶到仲裁的地步。

Citibank回覆本台查詢,指同情受害者,呼籲顧客要小心可疑的電話及短訊,又指每當進行高風險的交易,都會向顧客發出安全問題,或一次有效密碼確認顧客身份。

