7名華裔事主報稱遭匪徒從Citibank戶口轉走存款（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

繼早前東灣一名華裔女子的Citibank銀行戶口懷疑遭到入侵，被匪徒轉走2500元後，再有最少7名華裔事主的Citibank戶口被人匯走金錢，其中一個事主更被轉走17萬。

其中一個女事主鄭螢說，她收到一個詐騙短訊，打開了一個偽裝Citibank的網站，她當下非常害怕，之後收到任何訊息，她都不會再打開。

直至3月與Citibank聯絡，才發現她戶口中已經被人用電匯將8萬2千元轉走，雖然成功追回3萬多元，但仍欠4萬多元，已去信要求賠償，目前仍沒有取回金錢。

鄭螢說：「銀行一個大機構，我信任你才存這麼多錢在銀行，沒有理由我失去了金錢，你卻不當作一回事。」

她亦指，有美國銀行戶口的朋友指，銀行於他們匯款前會作出確認。

鄭螢說：「超過3千元都要問，你是不是要核實、核對那個人，是真的是他轉錢，他親自通知你然後作出確認，發信息也好、打電話也好，你確認是我才可以轉走。」

另外一個男事主陳健樓，於去年11月被騙徒以兩次電匯總共轉走約17萬2千元，他即時報警及通知Citibank，Citibank於4月以沒有做足安全措施，拒絕他的賠償要求，他正上訴當中。

他指自己不懂得電匯，不明為什麼Citibank說是他的錯。

陳健樓說：「我給了你錢，你應該保障我的錢，如果我租車給你，你把窗戶打開、留下車匙，然後車被偷了，這是我的錯嗎？」

對於失去了的錢，他很大信心會追回。

鄭螢說：「因為我沒有錯，如果我取不回，這個美國是沒有法治的，這不是我的錯，也許這是我的錯，因為我存錢在Citibank，我不應該這樣做。」

另一方面，財經專家林修榮接受本台訪問，認為Citibank作為最後一關的把守，做法是不負責任。

林修榮說：「這些電匯是有UCC的規例，第4A 201及202條說得很清楚，銀行的責任是什麼，因為銀行做生意，讓人開戶口，存一大筆錢，你不能夠說，總之有指示進來，我就把錢發出，有什麼事是貴客自理，這是不合法亦是不合理的做法。」

他目前正幫助苦主去向Citibank追討，形容對方作為大企業，自己只是一個市民，情況好像大衛對抗巨人哥利亞。

他指Citibank可以完全不理會他，但會盡量繼續幫助苦主，希望Citibank聆聽民意，不需將事帶到仲裁的地步。

Citibank回覆本台查詢，指同情受害者，呼籲顧客要小心可疑的電話及短訊，又指每當進行高風險的交易，都會向顧客發出安全問題，或一次有效密碼確認顧客身份。

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