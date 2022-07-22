聖荷西市有倡議者提議酌收空屋稅（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

灣區的缺房問題是否能透過酌收空屋稅來解決？在聖荷西，這個提案一直無法通過，但倡議者表示，這個政策的課稅目標其實不是所有屋主。

矽谷住房支持者Alex Shoor說：「聖荷西跟矽谷要成功，需要大家先有地方住，我認為這對大家都好，眼看無家可歸問題持續惡化。」

Shoor與夥伴Huy Tran在2019年開始向聖荷西政府的房屋委員會提議酌收空屋稅的概念，希望透過這個政策，改善聖荷西高缺房又高空屋的窘境。

Shoor認為，這個政策有三個成功辦法。

Shoor說：「這政策會成功，有空屋稅而不用繳交，只要房子有租客或住客，如果大家繳納，這筆錢可用於增建政府開發的可負擔住屋，或最有可能的成功是，有些人繳納空屋稅，而其他人的房屋則住滿人。」

根據一份2020年的調查，聖荷西的空屋高達13,769間之多，其中4,316間是有屋主沒有拿來出租或自用，這些屋主就是空屋稅提議酌收的對象。

許多屋主就因此擔心，自己的房子會不會被課高稅金。

但Shoor表示，他的提案並沒有提出明確金額，而是依政府來適度酌收，他也建議市政府可以參考其他已通過類似政策的城市，例如加拿大的溫哥華。

Shoor還強調，國外屋主投資房地產並不是問題。

Shoor說：「假如一個台灣家庭或一個印度家庭，在這買房然後租給自己的子女，他們的子女也在這讀書生活，我覺得這樣很好沒問題，有問題的是不管本國人或外國人，只為投資而把房子空置，而房子本來可以有住客。」

這個提案雖然在2019年向聖荷西政府提出，但並沒有被採纳，市政府也在近期表示，目前沒有考慮實施這類政策。

但是Shoor認為，這個議題還是有機會被重視，尤其看到鄰近的舊金山及Santa Cruz在11月投票，將讓選民決定是否在這些城市酌收空屋稅，奧克蘭也早在2018年通過類似政策。

Shoor說：「這會需要很大的民間支持，或是一個在市議會的代表，願意重拾此議題。」

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