聖荷西市有倡議者提議酌收空屋稅（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

灣區的缺房問題是否能透過酌收空屋稅來解決?在聖荷西,這個提案一直無法通過,但倡議者表示,這個政策的課稅目標其實不是所有屋主。

矽谷住房支持者Alex Shoor說:「聖荷西跟矽谷要成功,需要大家先有地方住,我認為這對大家都好,眼看無家可歸問題持續惡化。」

Shoor與夥伴Huy Tran在2019年開始向聖荷西政府的房屋委員會提議酌收空屋稅的概念,希望透過這個政策,改善聖荷西高缺房又高空屋的窘境。

Shoor認為,這個政策有三個成功辦法。

Shoor說:「這政策會成功,有空屋稅而不用繳交,只要房子有租客或住客,如果大家繳納,這筆錢可用於增建政府開發的可負擔住屋,或最有可能的成功是,有些人繳納空屋稅,而其他人的房屋則住滿人。」

根據一份2020年的調查,聖荷西的空屋高達13,769間之多,其中4,316間是有屋主沒有拿來出租或自用,這些屋主就是空屋稅提議酌收的對象。

許多屋主就因此擔心,自己的房子會不會被課高稅金。

但Shoor表示,他的提案並沒有提出明確金額,而是依政府來適度酌收,他也建議市政府可以參考其他已通過類似政策的城市,例如加拿大的溫哥華。

Shoor還強調,國外屋主投資房地產並不是問題。

Shoor說:「假如一個台灣家庭或一個印度家庭,在這買房然後租給自己的子女,他們的子女也在這讀書生活,我覺得這樣很好沒問題,有問題的是不管本國人或外國人,只為投資而把房子空置,而房子本來可以有住客。」

這個提案雖然在2019年向聖荷西政府提出,但並沒有被採纳,市政府也在近期表示,目前沒有考慮實施這類政策。

但是Shoor認為,這個議題還是有機會被重視,尤其看到鄰近的舊金山及Santa Cruz在11月投票,將讓選民決定是否在這些城市酌收空屋稅,奧克蘭也早在2018年通過類似政策。

Shoor說:「這會需要很大的民間支持,或是一個在市議會的代表,願意重拾此議題。」

