聖地牙哥國際動漫展闊別兩年再舉行實體展

全美最大型的動漫展覽,聖地牙哥國際動漫展,闊別兩年恢復舉行實體展,吸引了無數動漫迷參與。

人多車多,每個人都裝扮出不同的造型,大家不要以為萬勝節提早到,其實是全美最大型的動漫展在這裡聖地牙哥會議中心舉行。

因為疫情的關係,聖地牙哥國際動漫展連續2年都在網上舉行,今年首次回歸現場,吸引到全球各地無數動漫粉絲迷入場,主辧單位要求入場者均要出示疫苗接種證明,會場內每個人也必須要戴口罩。

雖然最近疫情有上升趨勢,但不減民眾的熱情,有很多動漫迷更是慕名而來。

會埸內有不同的電影、動畫,漫畫及商品攤位,人潮湧湧,有華人參展商表示,對今次在動漫展的業績非常樂觀。

亦有民眾表示好開心,可以參與疫情後的動漫展。

據主辦單位表示,1970年初次舉辦的時候,只有300人左右,到疫情前對上一次2019年的動漫展,已經有超過13萬人參與。

這次活動除了有各式展品之外,不同的影視媒體公司,例如Disney、Netflix、Hulu等等,都會選擇在動漫展中推廣最新的影視作品。

今次動漫展是疫情後首個實體展,活動門票早已迅速售罄,動漫展於星期四開始,本星期日結束。

