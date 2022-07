【KTSF 傅景竑報導】

加州州長紐森週五簽署全國最嚴厲的槍械管制法例。

紐森週五簽署的槍械管制法例,是仿效德州最嚴苛的反墮胎法例模式,這項槍管法例容許民眾控告任何以下人士分銷非法攻擊性武器及用來製造槍枝的組件,或者沒有序列號碼的槍枝,又或者分銷0.5口徑的來福槍。

提告人如果勝訴,每枝槍將可獲得最少一萬元的民事賠償以及獲得律師費。

紐森說:「你不能出售,你不能製造,你不能在加州轉讓這些非法戰爭武器和大殺傷力武器,如果你這樣做,有4千萬加州人可以向你討回一萬元賠償和律師費,如果從事非法活動的話

