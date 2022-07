南灣無家可歸華裔男子涉嫌向警員開槍被捕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣一個無家可歸華裔男子,涉嫌在上週六向警方開槍,而面對意圖謀殺的控罪。

警方表示,16號凌晨12點38分,在取締酒醉駕駛的行動中,看見一輛福特Explorer在Villa街西向行駛時,沒有在路口停車標示前停車,也闖過一處紅燈。

警方在靠近Hope街的路段截停該輛車,警方表示,當該名警員走向開車男子的車窗時,開車男子拿著一隻半自動手槍指著警員,然後向警員開了兩槍,兩人當時的距離不到一英尺。

一顆子彈穿過該名警員左手臂,另外一顆子彈擊中警員的防彈衣,開車男子開車離開現場,之後在Higdon街一帶撞到一輛停在路邊的汽車,他於是棄車逃離。

中槍的警員在事發後爬回警車,提供涉案人資料,警方表示,他的隨身攝像機也拍到這名男子的臉和槍。

警方隔天在Fremont找到39歲的Jeffrey Choy,指他是涉案人,Choy之前也已經面對一項涉及槍支的重罪指控,沒有出庭而被通緝。

Choy週三首度出庭,面對意圖謀殺的指控,不得保釋,一旦定罪,他面對的最高刑罰是終身監禁。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。