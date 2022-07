【KTSF】

南灣Milpitas部份地區發現有蚊帶有西尼羅病毒,當局週六晚將會進行滅蚊。

Santa Clara縣防治蚊蟲的部門表示,如天氣適合,95035郵區裡面部份地區,以Gingerwood Ave及N. Abel街為中心,將在週六晚10時開始用火車噴灑殺蟲劑滅蚊,預計3小時後完成。

2003年至今,加州有7千多人感染西尼羅病毒,導致359人死亡,去年州內有12人因感染西尼羅病毒致死。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。