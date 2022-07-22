國稅局警告納稅人提防詐騙案

July 22, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

國稅局近期再度警告納稅人，有詐騙份子假冒國稅局的名義，向民眾謊稱要發放一筆款項，然後騙取民眾的個資。

近期已有數百萬美國民眾收到假冒的電子郵件，或是手機短訊，冒充是由國稅局IRS發出，謊稱要向民眾發放退稅，或是紓困金，民眾只要點擊訊息中的連結即可。

騙徒其實是要獲取民眾的個資，或是騙受害人先支付一筆款項，然後才能取得所謂的撥款，甚至還有民眾收到電話，表示國稅局打算對其提出訴訟。

國稅局提醒，他們不會透過電話要求民眾付錢，或是在電話上要求信用卡和銀行卡資訊，而且員工不會透過簡訊或是社交平台來接觸納稅人。

聯邦貿易委員會表示，受害的並非全是長者，以去年的數據為例，因為這類詐騙而損失金錢的人當中，有41%是20多歲的年輕人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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