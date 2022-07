國稅局警告納稅人提防詐騙案

【KTSF】

國稅局近期再度警告納稅人,有詐騙份子假冒國稅局的名義,向民眾謊稱要發放一筆款項,然後騙取民眾的個資。

近期已有數百萬美國民眾收到假冒的電子郵件,或是手機短訊,冒充是由國稅局IRS發出,謊稱要向民眾發放退稅,或是紓困金,民眾只要點擊訊息中的連結即可。

騙徒其實是要獲取民眾的個資,或是騙受害人先支付一筆款項,然後才能取得所謂的撥款,甚至還有民眾收到電話,表示國稅局打算對其提出訴訟。

國稅局提醒,他們不會透過電話要求民眾付錢,或是在電話上要求信用卡和銀行卡資訊,而且員工不會透過簡訊或是社交平台來接觸納稅人。

聯邦貿易委員會表示,受害的並非全是長者,以去年的數據為例,因為這類詐騙而損失金錢的人當中,有41%是20多歲的年輕人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。