全美新型肺炎個案續升 專家稱接種完整疫苗及打加強劑很重要

【KTSF 梁展穎報導】

拜登總統週四確診中招,他週五仍有輕微的症狀,專家強調,接種完整疫苗、打加強劑很重要,可以減低重症住院的機率。

美國全國各地的Covid個案繼續上升,這些個案是由Omicron亞型變種病毒株例如BA.5引起。

Vanderbilt大學醫院傳染病醫生William Schaffer說:「這個BA.5很具傳染力,能感染已接種疫苗及曾確診的人士。」

雖然很多市民擔心現有的疫苗,不會防止新的病毒感染。

衛生官員說疫苗可以減少病症的嚴重性。

前任Baltimore衛生專員Leana Wen說:「我們很注意避免市民生病和,需要留院治療,這就是疫苗和加強劑的好處。」

CDC疾控中心顯示,全國有3份2的人已經最少接種了第一劑疫苗,但打了加強劑的人口就不到3份1。

白宮防疫反應協調員Ashish Jha說:「50歲或以上在今年仍未接種者,請盡快去打針。」

現在大部份美國民眾都合資格接種Pfizer或Moderna的第三劑疫苗,最重要的是要和之前注射的疫苗相隔五個月。

50歲或以上的人士,或12歳或以上免疫力低的人士,可以在打了第一針加強劑後四個月打第二針加強劑。

衛生官員呼籲大家,在預防Omicron亞型病毒株的疫苗面世前,仍有必要盡快接種現有的疫苗。

Jha說:「到時你仍可以接種針對變種的加強劑,秋天就會有供應。」

