歐洲多國山火持續部分地區未受控

【有線新聞】

歐洲多國山火持續,在炎熱乾旱天氣下,部分地區火勢仍未受控。而早前錄得破紀錄高溫的英國,Google及甲骨文數據中心因為冷卻系統問題,一度要暫時熄機。

在希臘雅典東北面山頭,每小時超過80公里的強風下,山火持續蔓延。當地消防出動區內所有消防車救火,還要向鄰近地區要求增援。附近數百居民要暫時離開家園,一間兒科醫院以及雅典國家天文台人員亦都要撤走。

西班牙仍有多處山火未受控,在格雷多斯山脈,火勢更向東蔓延,逼近馬德里地區。

法國這輪熱浪過後,氣溫由接近攝氏40度降至20多度,山火亦得以紓緩,總統馬克龍到西南部吉倫特省視察,慰問參與撲救的消防員。

英國周二錄得破紀錄40度高溫,期間不單止人覺得酷熱難耐,連機器也「罷工」。科技企業Google和甲骨文公司公布,當日曾經短暫「熄機」。

甲骨文公司指,在不尋常的高溫下,倫敦數據中心內兩個冷卻系統不勝負荷,部分機器過熱要暫時關機,運作其後已恢復正常。

而在倫敦的Google雲端資訊中心,亦有冷卻系統失靈。為安全起見,一度暫停部分電腦運作約十小時,強調只有小部分客戶受影響。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。