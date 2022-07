【KTSF 朱慧琪報導】

中半島Daly City Serramonte購物中心內的運動用品店Dick’s,被賊人偷去約2千元商品,警方拘捕4名未成年疑犯,他們將面臨多項重罪起訴。

警方表示,於週三下午約3時45分接報,4名未成年人士戴著滑雪用的面罩,進入Serramonte購物中心內的運動用品店Dick’s盜竊。

根據店內目擊者對賊人和車輛的描述,店內員工認出這一班人,於週一也曾在店內盜竊。

後來,加州公路巡警在舊金山(三藩市)80公路夾7街發現疑犯車輛,經過短暫的追捕,拘捕4個未成年疑犯。

警方發現近2千元的贓物,並發現疑犯駕駛的車輛也是失車,4個疑犯將面臨多項重罪起訴。

