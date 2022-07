【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠星期六舉行美食活動。

社區青年中心(CYC)將在星期六7月23日,舉行名為「美食華埠匯聚天后」的活動,地點位於華埠Sacramento和Washington街之間的Waverly Place天后廟街,當日將有30家當地餐館,供應各種主菜、開胃菜、甜品、飲品和烘焙食品。

參加者可以用10元購買美食券品嚐4件食品,門票在Cycsf.org的網站開售,有兩段的時間段給予市民購買,分別是上午11點至下午1點,或下午1點至3點,市民也可在活動當天購買美食券。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。