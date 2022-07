【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)公佈,一名加州幼童確診感染猴痘。

CDC週五公佈,全美有兩宗兒童確診猴痘個案,包括一名加州幼童,另一個是嬰兒,非美國居民,在華盛頓特區過境時做檢測確診。

目前兩名兒童情況良好,並正在接受治療。

衛生官員正在調查他們是如何感染這種疾病,但認為很可能是由於猴痘病毒在家庭成員中傳播導致的,兩名兒童彼此之間沒有接觸。

