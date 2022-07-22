舊金山市長布里德向中文媒體說明猴痘疫情和疫苗需求（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

關於舊金山（三藩市）目前面對猴痘疫情缺乏疫苗的問題，舊金山市長布里德週四和中文媒體會面的時候表示，市府能夠做的就是給聯邦政府提供數據，突顯舊金山比其他地方有更加迫切的需要。

舊金山市長布里德說：「對地方和加州的疫苗供應，我們沒有辦法控制，能夠控制大是給聯邦政府提供數據，讓他們看到舊金山和其他城市相比不同的需要，當你看在這裡的（猴痘）病例，兩個星期前有60人，上個星期80人，現在有141人，我們見到猴痘病例急速增加中。」

布里德指出，舊金山需要7萬劑猴痘疫苗，市府已經向聯邦政府要求得到3.5萬劑，但是目前只得到一萬劑，市內現在有五個地方提供猴痘疫苗，而因為在舊金山的病例中，拉美裔佔30%，所以必須加強在該社區的服務。

她也說對缺乏疫苗的狀態感到懊惱，也會要求聯邦政府做得更好。

關於有市議員要提案要選民表決，修改市府憲章，把市長選舉移到和總統選舉相同的一年，布里德表示，這樣做會將人們的焦點轉移，而不會關注市長參選人在選舉方面的議題。

布里德說：「當選民來為總統選舉投票時，他們有時候連地方提案都不看，所以要是說會有更多人在總統選舉出來投票，而沒有數據證明這些人是否會在地方選舉投票，這是有問題，和會導致人們誤解的。」

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