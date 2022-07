舊金山市長布里德向中文媒體說明猴痘疫情和疫苗需求（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

關於舊金山(三藩市)目前面對猴痘疫情缺乏疫苗的問題,舊金山市長布里德週四和中文媒體會面的時候表示,市府能夠做的就是給聯邦政府提供數據,突顯舊金山比其他地方有更加迫切的需要。

舊金山市長布里德說:「對地方和加州的疫苗供應,我們沒有辦法控制,能夠控制大是給聯邦政府提供數據,讓他們看到舊金山和其他城市相比不同的需要,當你看在這裡的(猴痘)病例,兩個星期前有60人,上個星期80人,現在有141人,我們見到猴痘病例急速增加中。」

布里德指出,舊金山需要7萬劑猴痘疫苗,市府已經向聯邦政府要求得到3.5萬劑,但是目前只得到一萬劑,市內現在有五個地方提供猴痘疫苗,而因為在舊金山的病例中,拉美裔佔30%,所以必須加強在該社區的服務。

她也說對缺乏疫苗的狀態感到懊惱,也會要求聯邦政府做得更好。

關於有市議員要提案要選民表決,修改市府憲章,把市長選舉移到和總統選舉相同的一年,布里德表示,這樣做會將人們的焦點轉移,而不會關注市長參選人在選舉方面的議題。

布里德說:「當選民來為總統選舉投票時,他們有時候連地方提案都不看,所以要是說會有更多人在總統選舉出來投票,而沒有數據證明這些人是否會在地方選舉投票,這是有問題,和會導致人們誤解的。」

