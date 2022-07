美國再向烏克蘭提供多2.7億美元軍事援助

【KTSF 張麗月報導】

白宮週五宣佈美國再次向烏克蘭提供多2.7億美元軍事援助,當中包括運送更多中程火箭系統,以及戰術無人機。

白宮國家安全協會發言人John Kirby說,拜登已經清楚表明,美國將會繼續支援烏克蘭政府及人民。

美國將會向烏克蘭提供多2.7億元的軍事援助,當中包含運送更多的中程火箭系統和戰術無人機。

拜登政府至今向烏克蘭提供的軍事援助總額達到82億美元,這些援助是美國國會在5月時批准通過的400億元對烏克蘭經濟及安全援助一部份。

今次提供的軍援包括四套可以攜帶火箭運載導彈的海馬斯多管火箭炮及彈藥,以及580架「鳳凰幽靈」無人機。

白宮指出,這些關鍵武器裝備,可以容許烏克蘭應對來自俄羅斯的火炮優勢。

不過烏克蘭在兩個多月前要求美國提供四架MQ-1C灰鷹無人機,拜登政府至今仍未批准付運這些新進的無人機給烏克蘭,美國官員透露,是因為這些長程武裝無人機含有高度敏感科技,擔心會在烏軍戰事失利時,有機會落入俄軍手上。

