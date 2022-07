【KTSF】

總統拜登確診新型肺炎,白宮表示,會每日以高透明度,交代拜登總統的病情最新進展,白宮也回應,拜登週三在麻省的活動中所說的他患有癌症的事。

拜登週三在麻省視察一個前煤炭發電廠時,說他同許多一起成長的人患癌,原因是他在達拉華州一座煉油廠附近成長所致,這個消息令公眾感到困擾,引來保守派陣營的政客及政論家的批評。

華盛頓郵報核查事實後指出,白宮醫護報告透露,拜登曾割除非黑色素瘤皮膚癌,白宮週四回應指拜登所講的就是這回事。

