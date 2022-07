【KTSF】

灣區有對夫妻買樓,遇上了黑客險被騙走48萬,在Santa Clara縣警調查後,錢財失而復得。

事件發生在今年2月,灣區一對夫婦透過一個金融機構買屋,但該金融機構被黑客入侵,黑客騙徒向該對夫婦發出詐騙電郵指要匯款,他們完成手續後,覺得電郵用詞有古怪,所以聯絡金融機構核實,始知受騙。

該機構向當局報案,凍結該匯款手續,在Santa Clara縣警調查後,成功替夫婦取回48萬2千元,更在Twitter發文表揚調查該案件的探員。

