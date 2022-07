【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)的最新數據顯示,80%的確診新症是由變種病毒Omicron的亞型分支BA.5引起。

在新一波疫情中,再次感染的患者比以前多近兩倍。

研究人員指出,再次感染的原因,包括免疫力減弱,和基因突變,導致這變種病毒株可逃避抗體。

數據顯示,在這波疫情中再次感染病毒的人士,大多數是9個月前曾染疫。

根據CDC,每日平均新增超過12萬宗個案,但由於很多人做居家快速檢測,相信實際的數字會更高。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。