舊金山教委徐安失言風波持續 市參事會主席促辭職（視頻）

三個月前才獲任命上任的舊金山(三藩市)教委徐安的失言風波持續,雖然她已就涉及種族歧視的言論的事件道歉,但市參事會主席華頌善(Shamann Walton)依然呼籲徐安辭職。

根據《舊金山紀事報》報導,在成功罷免三名教委後,徐安在3月時獲舊金山市長布里德任命,布里德週四對事件發表評論,指徐安的說話是有錯誤和有傷害性,但徐安已經道歉,並且承諾與社區合作理解和學習,布里德認為徐安需要堅定不移,認真聆聽和反思,但就並未要求對方辭職。

布里德說:「我希望我們將這個過程用作一個學習例子,一起討論存在的挑戰,更重要的是,你知道它可以具有變革性和治癒的機會,而不是立即下結論和說某人要辭職,你知道這對任何人都沒有好處。」

失言風波源於徐安日前回答一個家長組織的教委參選人問卷,回應校區可如何改善被邊緣化的學生時,她聲稱非洲裔和棕色人種的家長,沒有鼓勵他們的子女專注學習,結果此番言論引起軒然大波。

事件發生後,徐安前日在推特發文道歉,承認說法存有偏見,但就強調她會致力傾聽、學習,以及成長。

另一方面,市參事會主席華頌善認為,徐安的言論可能反映一個人的感受,又慨嘆這種人擔任為孩子做決策的職位令人感到痛心,所以促請徐安即時下台。

市參事會主席華頌善說:「我只想說在在往後日子,我們必須把所有社區聚集一起,非洲裔或亞裔社區和太平洋島民社區、白人社區,每個人都需要為我們的年輕人。」

而另一位的華裔市參事陳詩敏在週四早上亦發推文力撐華頌善,並要求徐安辭去她的職務,但就有網民在留言區指出,根據舊金山聯合校區的調查顯示,46.3%的拉美裔學生,以及63.4%的非洲裔學生,在舊金山聯合校區存在逃學問題,而徐安指出這一點,她只是說出事實。

另一方面,在上年5月底參與舊金山聯合校區教育委員罷免活動的華裔家長林文傑(Kit Lam)就表示,今次的事件不能與高勵思涉及歧視亞裔的事件相題並論,他指徐安是一名家長,而並非政客,他承認徐安的確有失言,和不夠政治敏感,但她已道歉,以及事後和一批非洲裔家長見面。

林文傑指出,可以給予機會,他指華人社區需要徐安發表聲音。

林文傑說:「我個人是認識徐安,她不是一個有種族歧視的人,她一心想弄好舊金山的公立教育,舊金山以至全美國,有一種叫做取消文化,我覺得選民的眼睛是雪亮,徐安適合與否繼續做舊金山教育委員,可以給選民在11月決定,其實罷免是需要一段時間,我們先前都籌備了多過一年時間,所以最簡單直接方法,給選民在11月決定。」

