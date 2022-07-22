舊金山教委徐安失言風波持續 市參事會主席促辭職（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

三個月前才獲任命上任的舊金山（三藩市）教委徐安的失言風波持續，雖然她已就涉及種族歧視的言論的事件道歉，但市參事會主席華頌善（Shamann Walton）依然呼籲徐安辭職。

根據《舊金山紀事報》報導，在成功罷免三名教委後，徐安在3月時獲舊金山市長布里德任命，布里德週四對事件發表評論，指徐安的說話是有錯誤和有傷害性，但徐安已經道歉，並且承諾與社區合作理解和學習，布里德認為徐安需要堅定不移，認真聆聽和反思，但就並未要求對方辭職。

布里德說：「我希望我們將這個過程用作一個學習例子，一起討論存在的挑戰，更重要的是，你知道它可以具有變革性和治癒的機會，而不是立即下結論和說某人要辭職，你知道這對任何人都沒有好處。」

失言風波源於徐安日前回答一個家長組織的教委參選人問卷，回應校區可如何改善被邊緣化的學生時，她聲稱非洲裔和棕色人種的家長，沒有鼓勵他們的子女專注學習，結果此番言論引起軒然大波。

事件發生後，徐安前日在推特發文道歉，承認說法存有偏見，但就強調她會致力傾聽、學習，以及成長。

另一方面，市參事會主席華頌善認為，徐安的言論可能反映一個人的感受，又慨嘆這種人擔任為孩子做決策的職位令人感到痛心，所以促請徐安即時下台。

市參事會主席華頌善說：「我只想說在在往後日子，我們必須把所有社區聚集一起，非洲裔或亞裔社區和太平洋島民社區、白人社區，每個人都需要為我們的年輕人。」

而另一位的華裔市參事陳詩敏在週四早上亦發推文力撐華頌善，並要求徐安辭去她的職務，但就有網民在留言區指出，根據舊金山聯合校區的調查顯示，46.3%的拉美裔學生，以及63.4%的非洲裔學生，在舊金山聯合校區存在逃學問題，而徐安指出這一點，她只是說出事實。

另一方面，在上年5月底參與舊金山聯合校區教育委員罷免活動的華裔家長林文傑（Kit Lam）就表示，今次的事件不能與高勵思涉及歧視亞裔的事件相題並論，他指徐安是一名家長，而並非政客，他承認徐安的確有失言，和不夠政治敏感，但她已道歉，以及事後和一批非洲裔家長見面。

林文傑指出，可以給予機會，他指華人社區需要徐安發表聲音。

林文傑說：「我個人是認識徐安，她不是一個有種族歧視的人，她一心想弄好舊金山的公立教育，舊金山以至全美國，有一種叫做取消文化，我覺得選民的眼睛是雪亮，徐安適合與否繼續做舊金山教育委員，可以給選民在11月決定，其實罷免是需要一段時間，我們先前都籌備了多過一年時間，所以最簡單直接方法，給選民在11月決定。」

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