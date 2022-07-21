奧克蘭遇害網的司機是香港移民 為養家每日打工16小時（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣屋崙華埠社區促進會（OCIC），聯同市議員及華埠警察分局長，探訪奧克蘭（屋崙）華埠的商戶及居民，宣揚防止罪案及安全意識，亦對上週末華裔網的司機馮幹和遭到槍殺的案件作出回應。

奧克蘭警方公開閉路電視片段，顯示有兩人接近事主馮幹和的車，在打開車門後幾秒傳出槍聲。

事發於上星期日，奧克蘭13 Avenue 2000號路段，52歲華裔Uber司機馮幹和，在車上遭到兩名匪徒企圖打劫，匪徒向他開槍後逃逸，警員到場後發現事主當場死亡。

屋崙華埠社區促進會事後於GoFundMe網站替事主發起眾籌，網址：https://www.gofundme.com/f/driver-patrick-fung-killed-in-east-oakland?zh-cn

根據網站，馮幹和是香港移民，為養家而要打兩份工，每天工作16至18小時。

警方週三於奧克蘭Madison公園舉行記者會，奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong呼籲市民觀看閉路電視畫面，若認得匪徒的動作或聲音，要向警方聯絡。

Armstrong說：「我們需要動員社區所有的幫助，去幫我們辨認涉及此罪案的人，我也想分享警方昨天（週二）傍晚，在舊金山（三藩市）尋獲涉案的汽車。」

他指正與聯邦調查局合作，在車上搜證。

不願露面的事主女朋友說，事件在家門前發生，而家中應該是最安全的地方，不應發生這樣的事件，她現在吃不好睡不著，亦不敢出門。

Judy說：「心情很差、很悲痛，不能想像有這些事發生，不可以接受。」

她指住了在該處約3年，治安越來越差。

Judy說：「他（匪徒）覺得犯案後，不會被捉到和不會被嚴懲，加上槍械實在太普遍，所以疑犯無法無天。」

她指警力不是太足夠，希望當局加強警力，搞好治安。

Judy說：「讓人安心上班下班回家，不用擔驚受怕，我現在出門都不敢，很大陰影，剛剛在我家前發生。」

她隨後上台講話，一度情緒激動。

華埠社區促進會、社安隊及警員，隨後到訪華埠商戶，華埠警察分局長Clay Burch與商戶交流，宣揚警民合作。

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