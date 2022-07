奧克蘭遇害網的司機是香港移民 為養家每日打工16小時（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣屋崙華埠社區促進會(OCIC),聯同市議員及華埠警察分局長,探訪奧克蘭(屋崙)華埠的商戶及居民,宣揚防止罪案及安全意識,亦對上週末華裔網的司機馮幹和遭到槍殺的案件作出回應。

奧克蘭警方公開閉路電視片段,顯示有兩人接近事主馮幹和的車,在打開車門後幾秒傳出槍聲。

事發於上星期日,奧克蘭13 Avenue 2000號路段,52歲華裔Uber司機馮幹和,在車上遭到兩名匪徒企圖打劫,匪徒向他開槍後逃逸,警員到場後發現事主當場死亡。

屋崙華埠社區促進會事後於GoFundMe網站替事主發起眾籌,網址:https://www.gofundme.com/f/driver-patrick-fung-killed-in-east-oakland?zh-cn

根據網站,馮幹和是香港移民,為養家而要打兩份工,每天工作16至18小時。

警方週三於奧克蘭Madison公園舉行記者會,奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong呼籲市民觀看閉路電視畫面,若認得匪徒的動作或聲音,要向警方聯絡。

Armstrong說:「我們需要動員社區所有的幫助,去幫我們辨認涉及此罪案的人,我也想分享警方昨天(週二)傍晚,在舊金山(三藩市)尋獲涉案的汽車。」

他指正與聯邦調查局合作,在車上搜證。

不願露面的事主女朋友說,事件在家門前發生,而家中應該是最安全的地方,不應發生這樣的事件,她現在吃不好睡不著,亦不敢出門。

Judy說:「心情很差、很悲痛,不能想像有這些事發生,不可以接受。」

她指住了在該處約3年,治安越來越差。

Judy說:「他(匪徒)覺得犯案後,不會被捉到和不會被嚴懲,加上槍械實在太普遍,所以疑犯無法無天。」

她指警力不是太足夠,希望當局加強警力,搞好治安。

Judy說:「讓人安心上班下班回家,不用擔驚受怕,我現在出門都不敢,很大陰影,剛剛在我家前發生。」

她隨後上台講話,一度情緒激動。

華埠社區促進會、社安隊及警員,隨後到訪華埠商戶,華埠警察分局長Clay Burch與商戶交流,宣揚警民合作。

