州府撥款近1200萬元改善舊金山東南部社區康樂設施和藝術區（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州參議員威善高（Scott Wiener）宣布從州府預算中獲得近1200萬元，用作改善舊金山（三藩市）東南部社區的康樂設施和藝術區。

從州府預算中獲得的近1200萬元，當中500萬元將用於Sunnydale Hub康樂中心，500萬美元用於舊金山的農產品市場，而170萬美元將用於The Box Shop一個協作的藝術工作區。

威善高說：「每筆經費都將直接影響這個長久被忽視的社區，確保孩子們有一個安全的地方玩耍，確保市民可以獲得新鮮農產品，並改善街道安全，然後當然可以支持本地藝術家。」

威善高表示，訪谷區的Sunnydale是一個公屋社區，居民主要是低收入家庭和有色人種，這個社區多年來一直無法獲得基本的社區服務和便利設施，如健身室。

他指，根據統計，79%的舊金山人住在距離康樂中心很近，都是步行距離內，而距離Sunnydale社區的最近的健身室則在約2英里以外。

威善高相信，透過500萬元的投資在SF Market，這農產品市場將能夠將設施升級，周圍環境也會得到改善，直接令社區受益，而最後The Box Shop獲得的資金，就將會為本地藝術家提供可負擔的工作室，令藝術家可以專注於藝術，並幫助他們繼續留在舊金山。

市參議會主席華頌善（Shamann Walton）說：「正如威善高所說，很多藝術家沒有機會創作，由於空間不足，而The Box Shop為社區提供這個機會，所以我想再次感謝支持。」

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