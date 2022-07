州府撥款近1200萬元改善舊金山東南部社區康樂設施和藝術區（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州參議員威善高(Scott Wiener)宣布從州府預算中獲得近1200萬元,用作改善舊金山(三藩市)東南部社區的康樂設施和藝術區。

從州府預算中獲得的近1200萬元,當中500萬元將用於Sunnydale Hub康樂中心,500萬美元用於舊金山的農產品市場,而170萬美元將用於The Box Shop一個協作的藝術工作區。

威善高說:「每筆經費都將直接影響這個長久被忽視的社區,確保孩子們有一個安全的地方玩耍,確保市民可以獲得新鮮農產品,並改善街道安全,然後當然可以支持本地藝術家。」

威善高表示,訪谷區的Sunnydale是一個公屋社區,居民主要是低收入家庭和有色人種,這個社區多年來一直無法獲得基本的社區服務和便利設施,如健身室。

他指,根據統計,79%的舊金山人住在距離康樂中心很近,都是步行距離內,而距離Sunnydale社區的最近的健身室則在約2英里以外。

威善高相信,透過500萬元的投資在SF Market,這農產品市場將能夠將設施升級,周圍環境也會得到改善,直接令社區受益,而最後The Box Shop獲得的資金,就將會為本地藝術家提供可負擔的工作室,令藝術家可以專注於藝術,並幫助他們繼續留在舊金山。

市參議會主席華頌善(Shamann Walton)說:「正如威善高所說,很多藝術家沒有機會創作,由於空間不足,而The Box Shop為社區提供這個機會,所以我想再次感謝支持。」

