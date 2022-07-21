舊金山本週將收到4千劑猴痘疫苗

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦衛生部至今已經向全國提供超過19萬劑猴痘疫苗，其中有近2.7萬劑已送到加州，舊金山（三藩市）在今個星期會收到4千劑。

聯邦政府説未來會增加供應，至少650萬劑猴痘疫苗。

週三，舊金山Zuckerberg總醫院的猴痘疫苗接種已經滿額，有市民對疫苗供應追不上社區的緊急需求感到失望。

市民說：「我們還未有從愛滋和Covid吸取教訓嗎？見有數以百計的市民來接種，大家都關心健康及關係彼此，能做的只有這麽多，不應如此。」

舊金山市長布里德促請聯邦政府輸送更多猴痘疫苗。

猴痘疫苗和天花疫苗很相似，天花在1980年的時候已經絕跡，之後市民再沒有接種疫苗，而疫苗也再沒有大量供應。

帕克萊加大傳染病專家John Swartzberg說：「最重要的是識別高風險者，並確保他們得到保護。」

這位傳染病專家說，雖然目前大部份猴痘個案是經由男性和男性由性接觸而感染，但這個疾病事實上可以由任何皮膚與皮膚接觸，包括長時間接吻而傳播，他也呼籲市民不需要過份擔心，因為猴痘不是空氣中傳播的病毒。

在灣區，每一個縣收到由聯邦政府提供的猴痘疫苗，每個縣的衛生局會決定如何分配疫苗。

在Santa Clara縣，衛生局宣布為高風險人士接種，目前美國有兩種預防猴痘與天花的疫苗可用，一種是相隔四週打兩針的Jyneros疫苗，另一種ACAM2000疫苗，就在手臂皮膚上接種，即是俗稱種痘。

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