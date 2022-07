舊金山本週將收到4千劑猴痘疫苗

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦衛生部至今已經向全國提供超過19萬劑猴痘疫苗,其中有近2.7萬劑已送到加州,舊金山(三藩市)在今個星期會收到4千劑。

聯邦政府説未來會增加供應,至少650萬劑猴痘疫苗。

週三,舊金山Zuckerberg總醫院的猴痘疫苗接種已經滿額,有市民對疫苗供應追不上社區的緊急需求感到失望。

市民說:「我們還未有從愛滋和Covid吸取教訓嗎?見有數以百計的市民來接種,大家都關心健康及關係彼此,能做的只有這麽多,不應如此。」

舊金山市長布里德促請聯邦政府輸送更多猴痘疫苗。

猴痘疫苗和天花疫苗很相似,天花在1980年的時候已經絕跡,之後市民再沒有接種疫苗,而疫苗也再沒有大量供應。

帕克萊加大傳染病專家John Swartzberg說:「最重要的是識別高風險者,並確保他們得到保護。」

這位傳染病專家說,雖然目前大部份猴痘個案是經由男性和男性由性接觸而感染,但這個疾病事實上可以由任何皮膚與皮膚接觸,包括長時間接吻而傳播,他也呼籲市民不需要過份擔心,因為猴痘不是空氣中傳播的病毒。

在灣區,每一個縣收到由聯邦政府提供的猴痘疫苗,每個縣的衛生局會決定如何分配疫苗。

在Santa Clara縣,衛生局宣布為高風險人士接種,目前美國有兩種預防猴痘與天花的疫苗可用,一種是相隔四週打兩針的Jyneros疫苗,另一種ACAM2000疫苗,就在手臂皮膚上接種,即是俗稱種痘。

