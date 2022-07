舊金山兩公寓以2900萬現金成交 刷下公寓交易新紀錄（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

上年去世的前國務卿舒爾茨(George Shultz)和他的妻子的兩間公寓,在本週以2900萬美元現金完成交易,成為舊金山(三藩市)歷史上金額最大筆的公寓房產交易。

根據The Real Deal報導,位於舊金山Russian Hill區Green St. 999 號的兩套公寓,賣給了一個買家,買家的資料尚未披露,但據經紀指買家是一位來自外地,並希望留在舊金山的老人。

物業在5月底分別以1700萬元和1200萬元的價格上市,面積分別是5380和4935平方英尺,1700萬元那間有3個睡房、4.5個浴室,管理費用為每月7,311元。

1200萬元的那間就有3個睡房、4個浴室。

舒爾茨夫婦兩人生前將較大的頂層公寓用作主要住所,而帶有環繞露台的頂層公寓,就是客房和娛樂空間,兩個單位分別位於建築物頂部的兩層。

由於它們的設計佈局不對齊的關係,無法輕鬆將單位二合為一,經紀指將將兩個單位結合起來並非不可能,新買家將會在安頓下來後,再探索其他可行性。

經紀又指,即使市場放緩,這筆交易也是一個重要指標,表明舊金山仍然是一個有吸引力的居住地。

