經過長達四年的調查後,聖荷西警方拘捕了和2018年一宗兇殺案有關的兩名疑犯,警方正在進一步釐清命案的動機。

聖荷西警方在上星期四拘捕了和2018年一宗兇殺案有關的兩名疑犯,他們分別是38歲的Juvenal Arellano,及46歲的Robert James Ascensio。

兩人涉嫌在2018年6月21日,闖入位於聖荷西Sylvandale社區的住宅行竊,當時56歲的屋主Khanh Kieu在屋内,警方到場時Kieu身上有至少一處槍傷,其後他傷重不治,警方目前仍在釐清命案動機。

