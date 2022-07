聖荷西正副警長路邊被攔 救下吸毒過量者（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

兩名聖荷西員警走在路上,突然被一名女人急忙欄下,表示自己的男朋友吸食毒品過量需要急救,沒想到路上的兩位警察剛好是聖荷西警察局長與副局長。

星期一中午左右,聖荷西警察局長Anthony Mata與副局長Paul Joseph,在Coleman Avenue 500號路段被一個女人攔下,女子表示,自己的男朋友在車上吸食毒品後失去意識。

多名急救人員抵達現場,發現這名男人因吸食過量疑似芬太尼的白色粉狀物質而失去意識。

警消人員幫這名男人施打兩劑類鴉片阻斷劑納曲酮,並將男人送醫治療。

芬太尼是一種類鴉片藥物,比同性質的海洛因及嗎啡,後坐力強50至100倍。

2020年間就有93,000宗藥物過量致死案例,大部份都與芬太尼有關,藥物過量現在也是導致受傷死亡的最大原因,比車禍致死案例高將近兩倍之多。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。