東灣奧克蘭(屋崙)週二發生一宗企圖綁架案,一名兩歲幼童險被擄走,警方正追緝一名懷疑涉案的男子。

警方於週二中午12時半左右接報,指在High街夾Internation大道的AC Transit巴士站月台,有幼童險被擄走。

受害家人稱,一名身分不明的男子向他們作出威嚇,並多番企圖抱走幼童,男子更向幼童的母親施襲,幸好當時有好心人出手相助,嚇退該名男子。

疑犯被指是拉美裔,年約40至50歲,身高5呎10吋,體重約280磅,頭戴籃帽,身穿紅白上衣和黑褲。

民眾如能提供消息,請聯絡奧克蘭警局,電話:(510) 238-3641,或致電舉報熱線:(510) 238-7950。

