東灣奧克蘭(屋崙)一名患有腦退化的華裔婆婆失踪,警方呼籲市民協助尋人。

70歲的華裔婆婆關寶珠(Baozhu Guan),她身高5呎,體重120磅左右,週三早上7時左右離開位於Foothill大道夾25 Ave的住所之後失蹤。

關寶珠的家人未知她最後身穿甚麼衣服,但表示關寶珠平常戴草帽及長袖衫。

關寶珠在今年5月初曾經失蹤,警方呼籲市民如果知道關寶珠的下落,請致電(510) 238-3641通知警方。

