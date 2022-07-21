舊金山日落區市參事馬兆明競選海報被人破壞

【KTSF 周正鈞報導】

代表舊金山（三藩市）日落區第四區市參事馬兆明的競選海報被人破壞。

競選連任的馬兆明在Twitter發文，指被破壞的海報是張貼在日落區Irving、Taraval及Noriega街支持者的商店外，毁壞者在他的競選海報上，貼上一張寫有仇恨字眼的字條，其中指他是共產黨及戀童癖。

他指出，這已經不是第一次被針對，破壞是在過去的週末發現，暫時未知有多少海報被破壞，誰人策劃。

Over the weekend and under the cover of darkness, someone decided to paste these flyers over our window signs in small businesses across the Sunset. This isn’t the first time I’ve been targeted with reactionary, ridiculous smears. A thread: pic.twitter.com/UDs9yLmP2m — Gordon Mar 馬兆明 (@D4GordonMar) July 20, 2022

根據舊金山（三藩市）紀事報，他指店家已翻閱閉路電視提供給警方作調查。

馬兆明在Twitter的發文指，張貼仇恨字眼是荒謬的誹謗，又指這次破壞者張貼的字條，外觀上與去年反對他在日落區為低收入人士引入可負擔房屋的傳單相類似。

他又指，一些仇恨字眼是右翼邊緣激進份子慣常使用去攻擊LGBTQ社群及聯盟。

馬兆明指，他承受得起這類攻擊，但他擔心的是，這類種族仇恨字眼，會令不同性取向以及低收入的亞裔及非洲裔質疑，是否不受這個社區歡迎，他會致力團結大家並對抗仇恨犯罪。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。