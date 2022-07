舊金山日落區市參事馬兆明競選海報被人破壞

【KTSF 周正鈞報導】

代表舊金山(三藩市)日落區第四區市參事馬兆明的競選海報被人破壞。

競選連任的馬兆明在Twitter發文,指被破壞的海報是張貼在日落區Irving、Taraval及Noriega街支持者的商店外,毁壞者在他的競選海報上,貼上一張寫有仇恨字眼的字條,其中指他是共產黨及戀童癖。

他指出,這已經不是第一次被針對,破壞是在過去的週末發現,暫時未知有多少海報被破壞,誰人策劃。

Over the weekend and under the cover of darkness, someone decided to paste these flyers over our window signs in small businesses across the Sunset.

This isn’t the first time I’ve been targeted with reactionary, ridiculous smears. A thread: pic.twitter.com/UDs9yLmP2m

— Gordon Mar 馬兆明 (@D4GordonMar) July 20, 2022