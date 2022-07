「鵝滿為患」影響水質 Foster City決定撲殺上百隻加拿大鵝（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Foster City由於「鵝滿為患」,已經嚴重影響當地的環境,當局決定撲殺上百隻加拿大鵝。

有灣區水都之稱的Foster City,湖光水色,藍天水景,被認為是居住的理想城市。

不過如果走在草皮上或是散步小徑,一不留神可能就踩到鵝大便,還有鵝毛。

學名加拿大雁的加拿大鵝Canada Goose,由於繁殖過剩,已經影響當地瀉湖lagoon的水質。

根據水質測試的結果顯示,水中的病菌超標,「罪魁禍首」就是這些加拿大鵝。

Foster City市議會周二通過一項減少加拿大鵝的計劃,撲殺及非撲殺雙管齊下,預計有超過一百隻的加拿大鵝將會喪生。

而在不訴諸宰殺的情況下,則是採取換蛋計劃或是節育,來控制加拿大雁的數量,最常見是在鵝產卵時處理,包括利用一些使鵝蛋失去活力的系統,另可透過調整區域等方式改造其棲息地,使環境對加拿大鵝的吸引力降低。

市府歡迎市民對該市的加拿大鵝計劃提出意見。

