「鵝滿為患」影響水質 Foster City決定撲殺上百隻加拿大鵝（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Foster City由於「鵝滿為患」，已經嚴重影響當地的環境，當局決定撲殺上百隻加拿大鵝。

有灣區水都之稱的Foster City，湖光水色，藍天水景，被認為是居住的理想城市。

不過如果走在草皮上或是散步小徑，一不留神可能就踩到鵝大便，還有鵝毛。

學名加拿大雁的加拿大鵝Canada Goose，由於繁殖過剩，已經影響當地瀉湖lagoon的水質。

根據水質測試的結果顯示，水中的病菌超標，「罪魁禍首」就是這些加拿大鵝。

Foster City市議會周二通過一項減少加拿大鵝的計劃，撲殺及非撲殺雙管齊下，預計有超過一百隻的加拿大鵝將會喪生。

而在不訴諸宰殺的情況下，則是採取換蛋計劃或是節育，來控制加拿大雁的數量，最常見是在鵝產卵時處理，包括利用一些使鵝蛋失去活力的系統，另可透過調整區域等方式改造其棲息地，使環境對加拿大鵝的吸引力降低。

市府歡迎市民對該市的加拿大鵝計劃提出意見。

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