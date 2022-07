報告指Santa Clara縣平均週薪是全國所有縣最高（視頻）

【KTSF】

勞工統計局的公布,2021年第四季度,加州各縣的就業和工資數據,當中Santa Clara縣的平均週薪是全國所有縣中最高,為4,005美元。

勞工統計局週三報告指,從2020年12月到2021年12月,加州28個最大的縣就業人數都有所增加,大縣意思是指在2020年年,平均就業人數達到或超過7萬5千人的縣。

地區專員Chris Rosenlund指出,舊金山縣的就業人數,同比增幅最大,為9.1%,28個最大縣當中,有27個縣從2020年第四季度到2021年第四季度的平均每週工資有所增長。

當中Santa Clara縣的平均每週工資增幅最大,是8.7%,而全國的平均每週工資上漲5.9%,達到1,418元。

Santa Clara縣的平均週薪是全國所有縣中最高,為4,005元,而Modoc縣是加州最低,為917元。

在去年加州最大的28個縣中,有22個的就業增長就超過了全國5.2%的增長率。

在上年12月,洛杉磯縣的就業水平在加州是最高,有445萬人,而Sierra縣是最低,只有524人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。