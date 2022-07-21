報告指Santa Clara縣平均週薪是全國所有縣最高（視頻）

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勞工統計局的公布，2021年第四季度，加州各縣的就業和工資數據，當中Santa Clara縣的平均週薪是全國所有縣中最高，為4,005美元。

勞工統計局週三報告指，從2020年12月到2021年12月，加州28個最大的縣就業人數都有所增加，大縣意思是指在2020年年，平均就業人數達到或超過7萬5千人的縣。

地區專員Chris Rosenlund指出，舊金山縣的就業人數，同比增幅最大，為9.1%，28個最大縣當中，有27個縣從2020年第四季度到2021年第四季度的平均每週工資有所增長。

當中Santa Clara縣的平均每週工資增幅最大，是8.7%，而全國的平均每週工資上漲5.9%，達到1,418元。

Santa Clara縣的平均週薪是全國所有縣中最高，為4,005元，而Modoc縣是加州最低，為917元。

在去年加州最大的28個縣中，有22個的就業增長就超過了全國5.2%的增長率。

在上年12月，洛杉磯縣的就業水平在加州是最高，有445萬人，而Sierra縣是最低，只有524人。

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