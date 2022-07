【KTSF】

總統拜登週四確診新型肺炎,白宮表示他症狀輕微。

79歲的拜登已接種兩劑疫苗兼兩劑加強針, 白宮發言人表示,拜登已開始服食Paxlovid,該藥物有助降低新型肺炎的病情。

拜登染疫後將會在白宮隔離,但仍會透過電話和Zoom執行職務,他週四已取消前往賓夕法尼亞州的行程。

第一夫人Jill稍早接受檢測,結果是陰性。

