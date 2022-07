財長耶倫點名批評中國利用市場地位佔便宜

【KTSF 張麗月報導】

到訪南韓的財政部長耶倫,週二呼籲美韓應該加深雙方的貿易聯繫,以免被某些國家利用自己的市場地位而佔便宜,她點名批評中國的貿易做法。

耶倫說:「其中一例是中國,中國指示可觀的資源,以謀求一個支配的位置,在某些先進科技的製造方面,包括半導體在內,並使用一系列不公平的貿易做法,去達成這個位置。」

耶倫指出,中國顯然從一個基於規則及多邊的全球化系統中獲益巨大,美國與盟友也都受惠於這個系統,因此他們應該設法保住這個系統最好的特點,同時要處理已經冒出來的問題,包括中國的不公平做法,損害美國的國家安全利益。

耶倫說:「我們不容中國等國家利用其市場地位,在關鍵的原料、科技或產品方面,擾亂我們的經濟,或使用不受歡迎的地緣政治gonggan。」

此外,耶倫在批評中國同俄羅斯的經濟關係之餘,也要求中國利用與俄國的特別關係,說服俄國終止侵略烏克蘭。

耶倫是在印尼出席20國集團財長會議後,到訪日本與南韓,中國不在行程中,但她在7月初,曾同中國副總理劉鶴視訊通話,討論對華關稅等多項議題。

她曾主張暫停對3500億美元的中國產品加徵關稅,以應對飆升的通貨膨脹,但美國貿易代表戴琪表明,反對單方面減免對中國產品的關稅,認為這個問題應該視為美中貿易整體策略的一部份來決定,對華關稅是美國同中國談判的籌碼。

戴琪也認為,減免對華關稅,對於壓制通脹也可能收效不大,拜登總統至今未有決定。

此外,在7月初的視訊會議,耶倫也有提到美國關注俄烏戰爭衝擊全球經濟,以及關注中國實施不公平及非市場化的經濟政策。

