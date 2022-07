田州華裔女子斐濟遇害 新婚丈夫疑涉案受查

【KTSF 傅景竑報導】

田納西州一對新婚夫妻本該開心出國渡蜜月,如今丈夫卻在斐濟被控殺害妻子,39歲的Christi Chen確切死因還在調查當中。

一對Memphis的新婚夫妻,遠渡太平洋到海島國家斐濟渡蜜月,但38歲的Bradley Robert卻涉嫌謀殺他的新婚妻子,39歲的Christi Chen。

根據當地媒體Fiji Sun報導,Dawson遭指控在Yasawa群島的渡假村殺害妻子。

Memphis當地電視臺Fox13也找到這對夫妻在Memphis的住家,一位鄰居透露,在Chen出發到斐濟前,還有看到她當時心情也看似愉悅。

Chen從田納西大學畢業,在Memphis工作,職業為藥劑師。

Dawson則在Youth Villages一間幫助兒童的非營利機構,該機構已暫停Dawson的職務,也對Chen家屬表示慰問。

斐濟警方還未公佈Chen的死因,調查目標是釐清這宗命案動機。

