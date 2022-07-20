英國多地破40度創高溫紀錄 倫敦周邊多處火災

【有線新聞】

熱浪侵襲下，英國多地首次錄得逾攝氏40度高溫，東部林肯郡高達40.3度，倫敦周邊更發生多宗大火。氣象部門指，當地週三氣溫將稍為回落。

英格蘭東部林肯郡的科寧斯比，周二氣溫破紀錄達攝氏40.3度，全國這日有34處都打破2019年劍橋38.7度的高溫紀錄。倫敦調派救護車部門表示，酷熱天氣下平均每小時收到至少400宗求助，包括呼吸困難、暈眩、中暑等。

倫敦周邊和多個郡高溫下發生大火，東面郊區一條村莊多間房屋被大火吞噬，又蔓延到附近田野，倫敦消防部門將火災列為重大事件，派出數百名消防員灌救，又警告民眾不要燒烤或舉行營火活動。

熱浪來襲亦影響鐵路交通，東海岸幹線有路軌熱到大幅彎曲變形，鐵路公司估計高溫令路軌膨脹，每公里路軌伸延多30厘米。

因路軌過熱、彎曲和電纜失效，由倫敦往東部及西部利物浦、曼城等地主要線路列車暫停服務，交通部呼籲民眾不要出遠行。

氣象局預計周三氣溫將回落，但警告可能出現暴雨和雷暴。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。