英國多地破40度創高溫紀錄 倫敦周邊多處火災

熱浪侵襲下,英國多地首次錄得逾攝氏40度高溫,東部林肯郡高達40.3度,倫敦周邊更發生多宗大火。氣象部門指,當地週三氣溫將稍為回落。

英格蘭東部林肯郡的科寧斯比,周二氣溫破紀錄達攝氏40.3度,全國這日有34處都打破2019年劍橋38.7度的高溫紀錄。倫敦調派救護車部門表示,酷熱天氣下平均每小時收到至少400宗求助,包括呼吸困難、暈眩、中暑等。

倫敦周邊和多個郡高溫下發生大火,東面郊區一條村莊多間房屋被大火吞噬,又蔓延到附近田野,倫敦消防部門將火災列為重大事件,派出數百名消防員灌救,又警告民眾不要燒烤或舉行營火活動。

熱浪來襲亦影響鐵路交通,東海岸幹線有路軌熱到大幅彎曲變形,鐵路公司估計高溫令路軌膨脹,每公里路軌伸延多30厘米。

因路軌過熱、彎曲和電纜失效,由倫敦往東部及西部利物浦、曼城等地主要線路列車暫停服務,交通部呼籲民眾不要出遠行。

氣象局預計周三氣溫將回落,但警告可能出現暴雨和雷暴。

