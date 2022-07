【KTSF】

南灣Sunnyvale警方發現有歹徒在一個油站安裝了信用卡略讀器,用來盜取顧客信用卡資料。

Sunnyvale警方發推文指出,上星期五發現位於W. El Camino Real 1005號的Chevron 7-11加油站,有人在信用卡閱讀器上安裝了一個用來盜取信用卡資料的裝置,這種裝置看起來與信用卡閱讀器很像。

警方呼籲大家用信用卡付款時,留意機器與附近的信用卡閱讀器是否一樣,裝置會否容易鬆動,最好使用有晶片的信用卡,而不是用磁帶的卡,如果要輸入密碼,應遮蓋鍵盤,避免歹徒用錄影裝置拍攝到密碼。

