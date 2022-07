【KTSF 朱慧琪報導】

路透社報導,普洛西的副幕僚長表示,基於一貫以來的安全程序,他們對眾議長的國際訪問行程不作評論,國務院也沒有回應,而台灣外交部就說,並未收到普洛西到訪的訊息。

金融時報的消息指,普洛西與代表團的8月亞洲行程,除了台灣外,還會去印尼、日本、馬來西亞以及新加坡,回程時會探訪美軍在夏威夷的美國印太司令總部。

美國第七艦隊透露,本福號驅逐艦在週二按照國際法在國際水域,例行通過台灣海峽。

另一方面,南韓媒體引述華府的消息來源指,美國要求南韓在8月底之前要決定是否加入美國領導的Chip4或Fab4晶片聯盟,這個半導體聯盟將會在8月啟動,成員包括日本與台灣,對此,中方指責美國正在推行「威逼外交」,要強行將企業外移到其他國家,並同中國脫鉤。

