舊金山日落區市參事馬兆明宣布連串防罪措施（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市參事馬兆明宣布一連串預防日落區罪案的措施，包括防盜門鈴系統Ring的安裝計劃。

代表日落區的市參事馬兆明指，公共安全向來是他高度關注的問題，特別是亞裔居民於過去幾年遇到的歧視問題，他一直以來都專注與社區及警方合作。

有市民向舊金山警察局長發信，懇求他於委任新Taraval分局長時，考慮一位能說中英文的人選，去應對亞太裔社區的安全憂慮，對於這個做法，馬兆明表示歡迎。

他說增設了幾項計劃，包括由退休警員擔任社區安全宣導，及從華埠借鑒的護送長者服務。

此外，他正與安老自助處及防盜門鈴系統公司Ring合作，為日落區長者免費安裝防盜門鈴。

近日一宗入屋搶劫案的事主Diane指，6月6日早上，她與母親都不在家，當時有賊人撬開兩道門，於她家中搜掠，當時她行動不便的父親在家中，賊人打了他一下，並搶走他的財物，事後她家中裝上閉路電視。

Diane說：「治安這麼差，發生這種事應該也不算不平常，很可惜之前沒有裝（閉路電視），我希望大家可以觀察自己家的環境，那裡有漏洞，需要改動或安裝。」

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