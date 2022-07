舊金山日落區市參事馬兆明宣布連串防罪措施（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市參事馬兆明宣布一連串預防日落區罪案的措施,包括防盜門鈴系統Ring的安裝計劃。

代表日落區的市參事馬兆明指,公共安全向來是他高度關注的問題,特別是亞裔居民於過去幾年遇到的歧視問題,他一直以來都專注與社區及警方合作。

有市民向舊金山警察局長發信,懇求他於委任新Taraval分局長時,考慮一位能說中英文的人選,去應對亞太裔社區的安全憂慮,對於這個做法,馬兆明表示歡迎。

他說增設了幾項計劃,包括由退休警員擔任社區安全宣導,及從華埠借鑒的護送長者服務。

此外,他正與安老自助處及防盜門鈴系統公司Ring合作,為日落區長者免費安裝防盜門鈴。

近日一宗入屋搶劫案的事主Diane指,6月6日早上,她與母親都不在家,當時有賊人撬開兩道門,於她家中搜掠,當時她行動不便的父親在家中,賊人打了他一下,並搶走他的財物,事後她家中裝上閉路電視。

Diane說:「治安這麼差,發生這種事應該也不算不平常,很可惜之前沒有裝(閉路電視),我希望大家可以觀察自己家的環境,那裡有漏洞,需要改動或安裝。」

