舊金山再為無家可歸人士增430個床位（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)週二再為無家可歸人士增加多430個床位。

舊金山市長布里德週二走訪座落在靠近田德隆區的Lower Nob Hill Post街711號的無家可歸庇護所,這地方由青少年宿舍改建,現在由市府租下,設有250個床位。

房間可以是一個人到四個人住,設有接待處、活動空間、共用的廚房、餐廳、洗衣、浴室設備等,並也提供每天兩餐的伙食。

舊金山市長布里德說:「灣區所有的縣都記錄到無家可歸人數上升,我們卻見到15%的下降,這非常顯著,也顯示只要努力,我們能夠取得成果。」

而在田德隆區的Baldwin服務中心,也將提供多180個床位,週二增添的床位總數為430。

市府也表示,將在9月前恢復在疫情期間暫時取消的592個床位,所以在兩個月內,增加超過1千個,提供給無家可歸人士的床位。

