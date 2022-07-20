Santa Clara縣公共衛生部擴大猴痘疫苗接種資格（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

Santa Clara縣公共衛生部擴大猴痘疫苗接種資格，以往只有與確診個案人士有關連才可打疫苗，本星期開始，只要合資格就可預約打預防針。

直至19號，Santa Clara縣有23宗猴痘確診，當局指在與猴痘病毒接觸前後4天至14天內接種疫苗，可預防猴痘病毒感染。

以下是符合預約打猴痘疫苗的資格：是Santa Clara縣居民，曾與猴痘確診者有直接接觸；曾經出席有猴痘確診者到訪的活動，及與在場的人有身體接觸；是同性戀、雙性戀或與其他男性有性行為的男性。

此外，如果是變性人士，合乎以下其中一項風險條件，都可以預約打疫苗。

近期有多位或不知名的性伴侶曾參與集體性行為，曾出席有性行為的活動或場所，在浴場或性會所工作或當義工，曾在一年內有性病，從事性工作等。

縣公共衛生部指出，暫時所有疫苗都是來自聯邦政府，早前Santa Clara縣收到742劑，週二收到886劑，由縣政府直接管理，有部份疫苗已分發至大型醫療機構，協助為高風險人士接種。

當局也正與當地LGBTQ+組織合作，在社區內分享疫苗如何預防，以及治療猴痘的資訊。

更多詳情，可以到Santa Clara縣公共衛生部網站：Publichealth.sccgov.org。

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