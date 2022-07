Santa Clara縣公共衛生部擴大猴痘疫苗接種資格（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

Santa Clara縣公共衛生部擴大猴痘疫苗接種資格,以往只有與確診個案人士有關連才可打疫苗,本星期開始,只要合資格就可預約打預防針。

直至19號,Santa Clara縣有23宗猴痘確診,當局指在與猴痘病毒接觸前後4天至14天內接種疫苗,可預防猴痘病毒感染。

以下是符合預約打猴痘疫苗的資格:是Santa Clara縣居民,曾與猴痘確診者有直接接觸;曾經出席有猴痘確診者到訪的活動,及與在場的人有身體接觸;是同性戀、雙性戀或與其他男性有性行為的男性。

此外,如果是變性人士,合乎以下其中一項風險條件,都可以預約打疫苗。

近期有多位或不知名的性伴侶曾參與集體性行為,曾出席有性行為的活動或場所,在浴場或性會所工作或當義工,曾在一年內有性病,從事性工作等。

縣公共衛生部指出,暫時所有疫苗都是來自聯邦政府,早前Santa Clara縣收到742劑,週二收到886劑,由縣政府直接管理,有部份疫苗已分發至大型醫療機構,協助為高風險人士接種。

當局也正與當地LGBTQ+組織合作,在社區內分享疫苗如何預防,以及治療猴痘的資訊。

更多詳情,可以到Santa Clara縣公共衛生部網站:Publichealth.sccgov.org。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。