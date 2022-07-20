Stanford商場再發生搶劫案 警拘4人一人在逃

【KTSF 周正鈞報導】

Palo Alto的Stanford商場又發生盜竊案，警方逮捕了4人，他們涉嫌從事有組織的盜竊活動，他們涉嫌在星期日在一家知名的運動服飾商店下手，警方調查後發現，還有一名匪徒在逃，警方發布閉路電視拍攝到匪徒的照片。

星期日傍晚6時左右，Palo Alto警方接報，Stanford購物中心的Lululemon商店被多名扒手盜竊，警方到場後隨即在店外逮捕四個疑犯，也在他們身上尋獲100件被盜的緊身褲，市價約12,000元。

警方也在疑犯的車上尋獲好幾袋的物品，發現是同一天在Burlingame及Sacramento的Lululemon商店偷竊的300件贓物，價值約38,000元。

被捕的疑犯來自Sacramento以及附近地區，分別是18歲、20歲以及22歲，另外有一名疑犯未成年，警方依法不公佈資料。

除了被捕的4個疑犯之外，還有一個涉案匪徒未被逮捕，警方公佈他的照片，呼籲公眾提供線索。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。