Stanford商場再發生搶劫案 警拘4人一人在逃

【KTSF 周正鈞報導】

Palo Alto的Stanford商場又發生盜竊案,警方逮捕了4人,他們涉嫌從事有組織的盜竊活動,他們涉嫌在星期日在一家知名的運動服飾商店下手,警方調查後發現,還有一名匪徒在逃,警方發布閉路電視拍攝到匪徒的照片。

星期日傍晚6時左右,Palo Alto警方接報,Stanford購物中心的Lululemon商店被多名扒手盜竊,警方到場後隨即在店外逮捕四個疑犯,也在他們身上尋獲100件被盜的緊身褲,市價約12,000元。

警方也在疑犯的車上尋獲好幾袋的物品,發現是同一天在Burlingame及Sacramento的Lululemon商店偷竊的300件贓物,價值約38,000元。

被捕的疑犯來自Sacramento以及附近地區,分別是18歲、20歲以及22歲,另外有一名疑犯未成年,警方依法不公佈資料。

除了被捕的4個疑犯之外,還有一個涉案匪徒未被逮捕,警方公佈他的照片,呼籲公眾提供線索。

