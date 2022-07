奧克蘭兩劫匪光天化日下槍殺華裔網的司機（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)光天化日下發生致命槍擊案,一個52歲華裔男性網的司機死亡,是奧克蘭四日內第三宗謀殺案。

案發於星期日早上約11點,在奧克蘭13 Avenue 2000號路段,當時52歲華裔男事主Kon Fung泊車在街邊。

警方指,有兩個人接近事主的車,相信兩人嘗試打劫事主,警員接報到場後,發現事主身上有多處槍傷,他當場死亡。

事主女朋友接受ABC7號台記者訪問表示,事主是Uber司機,他當時於車上準備工作。

屋崙警察局長LeRonne Armstrong形容,該暴力事件是明目張膽所為,在罪案發生的鄰里,於過去幾月受到暴力罪行影響,正與社區合作解決暴力問題。

Armstrong說:「這個俗稱小西貢的社區,絕對是最近最受暴力影響的區域,這是奧克蘭市中最暴力的區域,19號巡邏區是奧克蘭最暴力的地方,槍擊、謀殺及打劫案,比市內任何區域都嚴重。」

他指,這是奧克蘭本年第63宗謀殺案,而第64宗就在Fung死後不夠24小時發生,目前罪案數目與上年同期的72宗少。

Armstrong說:「雖然數字下跌,但64具屍體,64個人失去生命,實在是太多,我們的社區因為這種創傷而在受難。」

於Fung的謀殺案中,警方沒有公佈更多的信息。

