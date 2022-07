【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)的顧問建議成人使用Novavax新型肺炎疫苗。

CDC的疫苗諮詢委員會週二投票一致建議緊急使用Novavax的Covid成人疫苗,這項建議在CDC總監簽署後,Novavax疫苗就會成為美國可用的第四種針對沙士二型冠狀病毒的疫苗。

聯邦食品和藥物管理局(FDA),上週已經批准緊急授權使用Novavax疫苗。

