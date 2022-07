【KTSF】

聯邦眾議院週二通過一項法案,將同性婚姻編入美國法典,以免聯邦最高法院將2015年的同性婚姻合法化的裁決推翻。

國會眾議院週二的表決,除了獲得全體220個民主黨人投贊成票之外,也獲得47名共和黨人的支持,下一步法案將提交參議院審議,而參議院的過關門檻是60票,換言之最少要有10個共和黨人的支持。

眾議院這項法案將聯邦對同性婚姻的保障編入法典,此舉是因為擔心聯邦最高法院在推翻1973年的婦女墮胎權合法化裁決後,下一步會對同性婚姻權益動手。

大法官Clarence Thomas已經表示,墮胎權以外的其他民權權利,也應該檢討並可能被推翻。

