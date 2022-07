胡佛水壩變壓器著火爆炸 無人受傷

【KTSF 張麗月報導】

位於內華達州和阿里桑那州邊界,科羅拉多河峽谷的胡佛水壩(Hoover Dam)週二早上因為一個變壓器著火,導致發生爆炸,火警後來熄滅,沒有人受傷。

胡佛水壩在週二早上10點左右,由於一個變壓器著火引起爆炸,並且冒出濃濃的黑煙,當局說燒了大概半小時,在消防人員未抵達現場之前,火警已經熄滅,沒有人受傷,對供電網未構成風險。

水壩現已照常運作供電,起火原因仍然有待調查。

有遊客說,他們的行程沒有受影響。

Marcela Chuchlikoen說:「我們正在旅遊,火警令我們折返,我們必須等候幾分鐘,然後繼續旅程。」

胡佛水壩是國家歷史地標之一,也是旅遊景點,由美國內政部屬下的聯邦墾務局管理,水壩面積約有 220英畝,深度達726呎,在水壩的頂部公路,每天有多達兩萬汽車架次來往。

