胡佛水壩變壓器著火爆炸 無人受傷

【KTSF 張麗月報導】

位於內華達州和阿里桑那州邊界，科羅拉多河峽谷的胡佛水壩（Hoover Dam）週二早上因為一個變壓器著火，導致發生爆炸，火警後來熄滅，沒有人受傷。

胡佛水壩在週二早上10點左右，由於一個變壓器著火引起爆炸，並且冒出濃濃的黑煙，當局說燒了大概半小時，在消防人員未抵達現場之前，火警已經熄滅，沒有人受傷，對供電網未構成風險。

水壩現已照常運作供電，起火原因仍然有待調查。

有遊客說，他們的行程沒有受影響。

Marcela Chuchlikoen說：「我們正在旅遊，火警令我們折返，我們必須等候幾分鐘，然後繼續旅程。」

胡佛水壩是國家歷史地標之一，也是旅遊景點，由美國內政部屬下的聯邦墾務局管理，水壩面積約有 220英畝，深度達726呎，在水壩的頂部公路，每天有多達兩萬汽車架次來往。

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