新型肺炎快速檢測假陰性個案有上升趨勢

醫生一致認為,Covid檢測假陰性個案有上升趨勢,特別是來自居家檢測,專家建議,有症狀的人最好隔離,並最少做3次快篩。

東灣居民Carl Berger今年較早時候病了,他認為自己感染新型肺炎,因為他的妻子確診了。

Berger說:「我覺得頭疼,而且感覺有點虛弱,我和我老婆有接觸,她確診了,所以我認為我很有可能被傳染。」

隨後他在家中做了快速檢測,結果是陰性。

幾日後,快速檢測和PCR核酸檢測都呈陽性,但是原來很多人都經歷一樣的情況。

4月份,哈佛公共衛生學院的一項研究顯示,留意到某些Covid變種病毒株,在快速檢測中很難被發現。

哈佛公共衛生學院Sydney Stanley說:「Delta變種比較難檢測出來,比Omicron更難察覺,這可能是與Omicron亞型變種有關,因為Omicron變種的某些株菌,確實在抗原測試中檢測到基因有突變。」

柏克萊加州大學John Swartzberg也有同樣的觀點,他說如果你有徵狀,但快速檢測呈陰性,不要驚訝。

Swartzberg說:「通常在發病的早期,快檢結果為陰性,而你確實染疫。」

健康專家建議,有症狀的人最好隔離,直到再幾天做至少3次快篩。

