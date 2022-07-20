新型肺炎快速檢測假陰性個案有上升趨勢

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醫生一致認為，Covid檢測假陰性個案有上升趨勢，特別是來自居家檢測，專家建議，有症狀的人最好隔離，並最少做3次快篩。

東灣居民Carl Berger今年較早時候病了，他認為自己感染新型肺炎，因為他的妻子確診了。

Berger說：「我覺得頭疼，而且感覺有點虛弱，我和我老婆有接觸，她確診了，所以我認為我很有可能被傳染。」

隨後他在家中做了快速檢測，結果是陰性。

幾日後，快速檢測和PCR核酸檢測都呈陽性，但是原來很多人都經歷一樣的情況。

4月份，哈佛公共衛生學院的一項研究顯示，留意到某些Covid變種病毒株，在快速檢測中很難被發現。

哈佛公共衛生學院Sydney Stanley說：「Delta變種比較難檢測出來，比Omicron更難察覺，這可能是與Omicron亞型變種有關，因為Omicron變種的某些株菌，確實在抗原測試中檢測到基因有突變。」

柏克萊加州大學John Swartzberg也有同樣的觀點，他說如果你有徵狀，但快速檢測呈陰性，不要驚訝。

Swartzberg說：「通常在發病的早期，快檢結果為陰性，而你確實染疫。」

健康專家建議，有症狀的人最好隔離，直到再幾天做至少3次快篩。

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