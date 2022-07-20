投保加州宣布明年保費平均升幅為6%（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州可負擔健保交易平台「Covered California 投保加州」宣布，明年保費的平均升幅為6%。

加州目前有170萬人在投保加州的健保交易平台取得醫療保險，投保加州表示，也就是參與投保的人數眾多，所以能夠讓保費增幅，比全國的10%平均來得低。

投保加州的保費增幅過去幾年偏低，在2020到2022年的三年，分別是0.8%、0.5%和1.8%。

投保加州行政主任Jessica Altman說：「兩年來大家較平常少使用醫療服務，主要因為疫情，我們的保健機構看到大家使用醫療服務，已回到疫情前的水平，此所以我們尋求推高今年保費，約4個百分點。」

還有一個新的醫療計劃Aetna CVS Health加入投保加州，而一些投保計劃，也會擴大投保的縣，93%的加州居民，能夠有至少兩個投保計劃的選擇，81%的加州居民，能夠有至少四個或以上的選擇。

但是投保加州也表示，因為美國救援法案，有為市場選項投保計劃提供補助，要是今年底之前不獲得延續，一些曾在計劃下受惠的民眾，

會見到保費提高

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