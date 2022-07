投保加州宣布明年保費平均升幅為6%（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州可負擔健保交易平台「Covered California 投保加州」宣布,明年保費的平均升幅為6%。

加州目前有170萬人在投保加州的健保交易平台取得醫療保險,投保加州表示,也就是參與投保的人數眾多,所以能夠讓保費增幅,比全國的10%平均來得低。

投保加州的保費增幅過去幾年偏低,在2020到2022年的三年,分別是0.8%、0.5%和1.8%。

投保加州行政主任Jessica Altman說:「兩年來大家較平常少使用醫療服務,主要因為疫情,我們的保健機構看到大家使用醫療服務,已回到疫情前的水平,此所以我們尋求推高今年保費,約4個百分點。」

還有一個新的醫療計劃Aetna CVS Health加入投保加州,而一些投保計劃,也會擴大投保的縣,93%的加州居民,能夠有至少兩個投保計劃的選擇,81%的加州居民,能夠有至少四個或以上的選擇。

但是投保加州也表示,因為美國救援法案,有為市場選項投保計劃提供補助,要是今年底之前不獲得延續,一些曾在計劃下受惠的民眾,

會見到保費提高

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。