報告顯示灣區亞裔居民確診及重症風險均最高（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

亞裔族群確診COVID-19的案例,在全美與其他種族及族群相比之下較低,但一份針對灣區居民最新的報告顯示,亞裔居民在灣區確診及重症的風險卻是最高。

週二在種族衛生差異期刊發表的研究指出,2020年間,灣區的亞裔比任何其他種族及族群有更高機會因新冠肺炎而住院治療,但專家不能找出這個現象與亞裔的社會經濟地位及醫療狀況的關聯。

在四個研究族群,亞裔、非裔、拉美裔、及白人居民中,年齡、收入、健保及其他因素,都無法完全解釋為何亞裔居民因疫情住院的風險較高。

根據這份研究,拉丁裔及非裔族群,大多因較常見的吸煙習慣和糖尿病史及其他經濟地位的因素,導致確診及住院的高機率,但反觀亞裔族群,這些因素無法解釋他們的住院率為何高過其他族裔。

這份報告的共同作者UCSF的David Hwang醫生表示,就算去除其他因素,亞裔族群患重症的風險,還是特別的高。

雖然還沒找到確切原因,專家猜測有幾種可能,但還需要進一步的研究,其中包括2020年因仇恨亞裔案件,許多亞裔人士可能因此延誤就醫導致重症住院,另外,語言隔閡也可能導致許多不善於用英文溝通的亞裔居民尋求醫療資源。

這份報告的結果支持了其他灣區研究,發現新冠肺炎死亡率在灣區亞裔族群中來得較高,而全國數據則相反,全國研究發現亞裔族群較少確診、住院、及重症至死。

研究人員指出,灣區的人口結構特殊,亞裔人口較多,而這份報告也凸顯了在針對亞裔族群健康做的研究需要更加被重視。

