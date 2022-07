CDC指全美猴痘病例繼續攀升 衛生官員促認真對待

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦疾控中心(CDC)說,全國的猴痘病例數目正在攀升,衛生官員表示,需要更認真應對猴痘。

在美國大部份地區都出現猴痘病例,根據CDC的數據,至少有45個州出現病例,至今全國至少有1,814宗疑似或確診的猴痘病例,衛生官員因此警告必須更認真應對猴痘。

Pfizer董事會成員Scott Gottlieb說:「我們犯了很多與新型肺炎爆發時相同的錯誤,比如有一個狹窄的案例定義,沒預早測試,雖然猴痘不會爆發,因為猴痘病毒更難傳播,但它會持續存在,你要把它當作事實。」

全球有超過1.2萬宗猴痘病例,實際的猴痘病例數字可能更高。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「我們可能只是看到冰山一角,所以這就是為什麼我們必須以一種更強勁的方式推行測試的原因。」

Fauci醫生表示,將在五個商業檢測實驗室,上線後推行更多檢測。

他還預計到7月底將向社區分發多達70萬劑疫苗。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。