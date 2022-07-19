CDC指全美猴痘病例繼續攀升 衛生官員促認真對待

July 19, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦疾控中心（CDC）說，全國的猴痘病例數目正在攀升，衛生官員表示，需要更認真應對猴痘。

在美國大部份地區都出現猴痘病例，根據CDC的數據，至少有45個州出現病例，至今全國至少有1,814宗疑似或確診的猴痘病例，衛生官員因此警告必須更認真應對猴痘。

Pfizer董事會成員Scott Gottlieb說：「我們犯了很多與新型肺炎爆發時相同的錯誤，比如有一個狹窄的案例定義，沒預早測試，雖然猴痘不會爆發，因為猴痘病毒更難傳播，但它會持續存在，你要把它當作事實。」

全球有超過1.2萬宗猴痘病例，實際的猴痘病例數字可能更高。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說：「我們可能只是看到冰山一角，所以這就是為什麼我們必須以一種更強勁的方式推行測試的原因。」

Fauci醫生表示，將在五個商業檢測實驗室，上線後推行更多檢測。

他還預計到7月底將向社區分發多達70萬劑疫苗。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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