柏克萊加大一名非洲裔男子涉嫌推撞另一人,之後逃去,警方將案件列作仇視罪行處理。

警方透露,週日中午,位於柏克萊加大校園的Golden Bear Cafe,一名20多、30多歲的非洲裔男性涉嫌推撞事主,事後逃去。

警方指,疑犯約6呎高,當時身穿深藍色上衣、黑色牛仔褲及一頂黑色棒球帽。

警方將案件列作仇視罪行處理,指仇視罪行是當施暴者對受害者懷有偏見而犯罪,警方指所有人於法例下,權利都受到保障,仇視罪行是嚴重的事件,警方並不會容忍。

