四年前宣布破產結業的Toys R US玩具反斗城將會重新出現。

Toys R Us新的母公司WHP Global,與Macy’s百貨公司合作,在Macy’s店內開設Toys R Us,店面由1千平方呎到1萬平方呎不等,預計舊金山(三藩市)Macy’s裡面的Toys R Us會有1萬平方呎。

Toys R Us將於7月下旬至10月15日開始營業,也有機會延長營業至聖誕購物旺季。

